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Госдума ужесточила наказание скрывающим госзнак автомобилистам

15:57
  • вторник
  • 01 октября 2024

Они лишатся прав

Автомобилисты, скрывающие госзнак, рискуют остаться без прав. Правительственный законопроект, ужесточающий наказание за подобные нарушения, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении.

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Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными устройствами, препятствующими их идентификации либо позволяющими их видоизменить. Устанавливается административное наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет.

В документе указано, что использованные нарушителем устройства конфискуются. За повторное подобное нарушение последует лишение прав на срок до полутора лет, передает РИА Новости.

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