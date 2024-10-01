Любовь возникла не сразу: с кем утешился Петренко после развода с Климовой

Актер увлекся коллегой

Екатерина Климова стала второй женой Игоря Петренко. Ради нее артист даже развелся с Ириной Леоновой. Климова родила Петренко двоих сыновей. Их семья считалась одной из самых крепких и красивых в отечественном шоу-бизнесе. Тем неожиданнее прозвучала новость о разводе. Игорь и Екатерина расстались спустя десять лет после заключения брака.

Однако Петренко недолго страдал от одиночества. Работая над одним из кинопроектов, артист обратил внимание на коллегу Кристину Бродскую. В новом интервью актриса рассказала о том, как складывались ее отношения с будущим мужем. По словам Кристины, о любви с первого взгляда не шло и речи.

"Я в тот момент переживала тяжелую личную историю, и у него был очень тяжелый период. Я рассталась с парнем, Игорь — с женой, у него было прямо все плохо", - приводит слова Бродской "КП" со ссылкой на "Караван историй".

Однако постепенно артисты сошлись, а в 2016 году оформили отношения, и 13-летняя разница совсем их не смущала.

"В какой-то момент он сам многое решил для себя в наших отношениях, я это почувствовала и пошла за ним. Наша любовь возникла гораздо позже, не с первого взгляда", - отметила актриса.

В настоящее время Кристина Бродская и Игорь Петренко воспитывают троих дочерей. Живут они в Санкт-Петербурге.

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