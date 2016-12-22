На улице в Москве скончался внук Сталина

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На северо-востоке столицы умер внук Иосифа Сталина. Евгению Джугашвили стало плохо на одной из московских улиц. Приехавшие медики скорой помощи не сумели его спасти.

В Москве скончался Евгений Джугашвили, который является внуком бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Как сообщает Life, он умер в четверг на одной из столичных улиц. "Евгений Джугашвили скончался на северо-востоке Москвы. Его нашли около дома на улице без сознания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прохожие позвонили в скорую помощь, однако по приезду врачей спасти 80-летнего пенсионера не удалось. Также подчеркивается, что причину смерти внука Сталина установят позднее.

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он является кандидатом исторических наук, кандидатом военных наук, а также профессором. В 2001 году Джугашвили возглавил Новую коммунистическую партию Грузии. Кроме того, он исполнил роль своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".