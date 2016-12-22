Защита Варвары Карауловой уже обжаловала приговор

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Бывшая студентка МГУ Варвара Карулова, которая дважды пыталась примкнуть к рядам исламистской террористической организации, приговорена к 4 с половиной годам колонии общего режима. Адвокат москвички уже обжаловал это решение в расчете на более мягкое наказание, хотя вину свою на заседании Варвара признала и раскаялась.

Перед оглашением приговора журналисты, кажется, впервые обратили внимание не на стиль одежды Варвары Карауловой, а на лежащую возле нее книгу – "Исповедь" Августина Блаженного. Открыть которую мешали наручники на запястьях. Девушка, которая успела сменить имя на Александра Иванова, оживилась на словах "признана виновной" в попытке участия в "Исламском государстве", террористической организации, запрещенной в России. Затем судья полтора часа перечислял изученные доказательства, передает "ТВ Центр".

"Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитал приговор судья.

Вопросов к суду у Карауловой не возникло. А вот отец девушки с приговором категорически не согласен.

"Тот срок, который суд назначил, я считаю чрезмерно жестоким и неоправданным по отношению к девушке, которая встретила уже второй день рождения в следственном изоляторе "Лефортово". И ей предстоит второй Новый год в следственном изоляторе "Лефортово", - приводит аргументы адвокат Александры Ивановой Сергей Бадамшин.

Имя Варвары Карауловой стало широко известно в мае 2015 года. Студентка философского факультета МГУ тайно от родителей улетела в Стамбул, оттуда отправилась на турецко-сирийскую границу. При незаконной попытке ее пересечения девушку задержали сотрудники спецслужб. Затем миграционный лагерь, депортация в Россию. Выяснилось, что москвичка несколько лет общается в соцсети с мужчинами по имени Айрат, Надир и Абдул Хаким. Один из них называл себя командиром штурмового отряда, другой, по-видимому, был вербовщиком террористов. Из переписки следователи сделали вывод: именно под влиянием своих виртуальных знакомых девушка решила принять ислам, начала симпатизировать его радикальным течениям, а затем и вовсе отправилась в Сирию. Где, возможно, должна была пройти курс обучения в лагере боевиков. Караулову заключили под стражу осенью 2015 года после того, как выяснилось, она продолжает активно общаться с джихадистами.

Накануне в своем последнем слове Варвара Караулова со слезами на глазах убеждала суд: она никого не хотела убивать, у нее нет навыков для подготовки терактов. Объясняла и свою мотивацию: кто-то сбегает из дома в 13-14 лет, а нее трудности переходного возраста случились в 19.

Защита Варвары Карауловой уже заявила, что обжаловала приговор.

Егор Киселёв, Константин Степанов-Молодов, Александр Голубев, "ТВ Центр".