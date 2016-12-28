В Москве вручили премии имени Павла Третьякова

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Премии имени Павла Третьякова вручили в Москве. Победителями стали художник-реставратор из Приморского края, а также два научных сотрудника Третьяковки

В Москве назвали лауреатов премии имени Павла Третьякова, основателя знаменитой картинной галереи. Об этом сообщает "ТВ Центр". В этот раз победителями стали художник-реставратор из Приморского края, а также два научных сотрудника Третьяковки. Эту награду присуждают заслуженным музейным работникам со стажем не менее 25 лет "За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству". Премии в этом году исполняется уже 10 лет.