Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 90-летним юбилеем

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90-летие в понедельник отмечает выдающийся российский хореограф, балетмейстер Юрий Григорович. Его постановки "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Щелкунчик" стали классикой. С юбилеем маэстро поздравил Владимир Путин. Президент отметил - Юрий Николаевич вписал яркие и незабываемые страницы в историю Большого театра, в летопись отечественной и мировой культуры.

Похоже, от балета Григоровичу никуда и никогда не скрыться. Пришел 90-летний балетмейстер в музей, так и там - сплошные девушки в пачках. К маэстро даже за автографом не подойти - столько желающих поздравить, поцеловать, услышать. Есть даже те, кто всё время за ним записывают. Так что букеты он принимает с достоинством, передает "ТВ Центр".

Он всегда был худеньким - и когда 15 лет танцевал на сцене Мариинки, и когда осуществлял свои знаменитые на весь мир постановки - в Большом. Спартак, Каменный цветок, Легенды о любви. Чего ему стоили длительные овации, гастроли по миру и все существующие на планете премии, вряд ли когда-нибудь узнаем. Одни Григоровича называют гением, другие - жёстким диктатором.

Вернувшись после долгого отлучения в Большой, он быстро напомнил о том, кто здесь главный. Вся балетная труппа Большого говорит о Григоровиче с восхищением. Да, всякое бывало: репетировали до утра, работали без перерыва на обед. Но ведь знали, ради чего. А он, оказывается, и сам переживал.

Эру Григоровича в Большом во всех энциклопедиях называют "Золотым веком". Похоже, единственное, что может довести его самого до слез - это любовь. Идёт сейчас по выставке, словно кремень. А увидел фотографии Натальи Бессмертновой, и не сдержался. Она была его музой, и ушла в 2008 году. Он по сей день повторяет: ставил спектакли не для жены - для выдающейся балерины. Возможно, в память о ней он всё никак не может остановиться: только в 2016 году работал в Уфе, Санкт-Петербурге, Сеуле и Мюнхене. Так что его главная мечта вполне понятна.

Свое 90-летие Юрий Григорович отмечает скромно. Сам просил - никаких речей и торжественный приёмов. Только - Большой театр, ложа, и, разумеется, "Щелкунчик". Его балет, который каждый год столько людей делает счастливым.

Ольга Стрельцова, Сергей Давидяк, Александр Званцев, "ТВ Центр".