В байк-центре "Ночных волков" появился Дед Мороз

Теги: Общество байкер москва

Байк-центр "Ночных волков" открыл сезон новогодних представлений для детей и взрослых. Артисты исполняют экстремальные трюки на мотоциклах, а в конце представлений появляется Дед Мороз.

В московском байк-центре клуба "Ночные волки" открылся сезон новогодних ёлок для детей и взрослых. По традиции, это необычное представление проходит под открытым небом, сообщает "ТВ Центр".

На площадке можно увидеть масштабные декорации. Актёры исполняют экстремальные трюки на мотоциклах. Действо сопровождают пиротехника, лазерные и шумовые спецэффекты. В основе сюжета лежат мотивы русских народных сказок и вечная борьба героев со злодеями. В конце появляется и главный зимний волшебник - Дед Мороз. Ежегодно посмотреть мотоёлку собираются тысячи зрителей. Представления в байк-центре продлятся до 25 января.