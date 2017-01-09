Пенсионеры начнут получать единовременную выплату с 13 января

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Пенсионный фонд назвал сроки доставки единовременной выплаты — пенсионеры начнут получать по пять тысяч рублей с 13 января. Завершатся выплаты не позднее 28 января.

Российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в 5000 рублей с 13 января. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Завершить выплаты планируется к 28 января.

"Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию", - уточнили в ПФР.

Там отметили, что пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом начинается с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией. Остальные получат выплату в срок с 13 по 28 января.

"Таким образом, к ним почтальон придет второй раз", - добавили в Фонде.

Закон, инициированный правительством, был принят Госдумой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2016 года. В конце ноября его подписал Владимир Путин.

Единовременную выплату получат пенсионеры, постоянно проживающие на территории России и по состоянию на 31 декабря 2016 года получают пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом страны.

Кроме того, пять тысяч рублей получат лица, проходившие военную службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно исполнительной системы ФСИН, войск Национальной гвардии.