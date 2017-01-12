Не пропустившая скорую к умирающему автоледи попала на видео

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На Камчатке выясняют обстоятельства дорожного конфликта с участием скорой, в результате которого медики не успели прибыть на вызов к умирающему пациенту. Дорогу машине врачей перекрыла легковушка, пассажир которой начал угрожать медработникам.

В столице Камчатки следователи начали проверку инцидента с участием машины скорой помощи, которая ехала на срочный вызов, и автохама. Из-за его действий, по предварительным данным, медики не успели оказать помощь пациенту и он скончался. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вечером 10 января у молодого мужчины произошла остановка сердца. Его брат вызвал неотложку. Медики оперативно выехали, но во дворе путь им перегородил легковой автомобиль. На кадрах с видеорегистратора скорой. За рулем легковой машины находилась женщина, а рядом с ней мужчина пассажир. По словам врачей, он вел себя агрессивно и даже бросался на капот скорой. В итоге бригада приехала на место с опозданием.

"Они были на месте уже через 13 минут, но они могли бы быть на месте через 3 минуты. Когда, простите, у человека был просто шанс, я не могу сказать - спасли бы мы его или нет - по ситуации, но у человека был шанс. Три минуты с момента остановки дыхания, прекращения сердечной деятельности еще живой мозг был бы, еще можно было запустить сердце, если ввести адреналин. Ну просто у человека был шанс", - объяснила заведующая Центральной подстанцией городской скорой медицинской помощи Галина Куликова.