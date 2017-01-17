Российские медики возвращаются из Сирии

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Из Сирии в Россию в ближайшее время вернутся еще 4 бомбардировщика Су-24. Вместе с ними на родину отправятся врачи медицинского отряда специального назначения. Ранее сирийские воды покинули корабли авианосной ударной группы России, в том числе тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

На авиабазе "Хмеймим" торжественное построение — в Россию возвращается звено фронтовых истребителей Су-25М и медицинский отряд специального назначения. Плановое сокращение группировки вооруженных сил проходит по решению Владимира Путина, передает "ТВ Центр".

"Те самолеты, которые улетают, они в принципе, в таком объеме больше не нужны. Те, которые остаются, они по своим ТТХ, по уровню современного оснащения, они с лихвой перекроют задачи, которые решали эти самолет", - заявил командующий российской группировкой войск в Сирии Андрей Картаполов.

Благодаря поддержке авиации ВКС и кораблей Военно-морского флота России, сирийской армии удалось переломить ход борьбы с терроризмом. Были освобождены сотни населенных пунктов, десятки тысяч человек смогли вернуться в свои дома.

При участии российского Центра по примирению враждующих сторон по всей Сирии к режиму прекращения боевых действий присоединились 1134 населенных пункта и каждый день этот список пополняется. На трибуне рядом с российскими офицерами – командующий ВВС Сирийской арабской республики и губернатор Латакии. Звучат слова благодарности нашим военным.

28 российских солдат и офицеров, которые отличились при выполнении боевой задачи в САР, получили ведомственные награды и почетные грамоты Министерства оборон России. 15 российских военнослужащих награждены сирийской медалью "Боевое содружество".

Врачи и медсестры медицинского отряда специального назначения оказали квалифицированную помощь более чем 5 тысячам жителей Сирии. 415 человек прошли лечение в стационаре, 100 были прооперированы. Военные медики также сопровождали гуманитарные колонны и осматривали больных в составе выездных бригад. Теперь пришло время возвращаться домой.

На торжественную церемонию пригласили сирийских школьников и представителей русскоязычной общины Латакии. Дети тут же принялись осваивать российскую военную технику. Одинаковый интерес проявляли и мальчики, и девочки.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Латакия, Сирия.