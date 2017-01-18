В Крещенскую ночь ожидается до 9 градусов мороза

Теги: Москва праздник погода православные

В столице все готово к празднованию Крещения Господня. В храмах идут торжественные богослужения, а для крещенских купаний, которые начнутся вечером и продлятся до полудня завтрашнего дня, организованы специальные места. Сильных морозов в Крещенскую ночь синоптики не обещают.

Трескучие морозы вроде бы миновали, а вот наследство в виде толстого слоистого льда на реке Оке после себя оставили, и купели тут приходится в буквальном смысле прорубать, передает "ТВ Центр".

На первый взгляд процесс выглядит достаточно простым, прорубил и ныряй. На самом деле, работа весьма сложная, можно даже сказать кропотливая. Льдины откалывают лопатами. Затем колотый лед вычерпывают из проруби и отбрасывают в сторону. Мелкую крошку приходится вылавливать сачком. Регламентировано все, даже размер купели. Все для того, чтобы купание прошло безопасно и не оставило после себя неприятных воспоминаний.

Павел - ныряльщик со стажем. Каждый год окунается вместе со всей семьей. В этом году решил за ходом подготовки к купанию понаблюдать лично.

Те, кто планируют окунуться в Крещенскую ночь, должны подойти к этому процессу ответственно и серьезно. Вместо погони за острыми ощущениями, прежде всего, следует оценить свое самочувствие. Теплая одежда, горячий чай в термосе и отменное здоровье - вот основополагающие купания в ледяной воде.

А те, кто придет к проруби в эту ночь в первый раз, должны оценить не только своё состояние, но и погодные условия. Впрочем, синоптики в этом году настоящих крещенских морозов не обещают.

"В этом году температурный фон будет близок к обычным средним многолетним значениям, то есть вполне комфортные ожидаются праздники Крещенские. Ночная температура в Крещенскую ночь минус 7 – минус 9 в Москве, по области около минус 11 градусов", - рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этом году в столице подготовили около 60 специально оборудованных мест для купания, которые могут принять не меньше 120 тысяч москвичей. Их адреса размещены на сайте московского МЧС. Самым главным местом, по традиции, станет купальня на Площади Революции.

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Роман Лагунов. "ТВ Центр".