В зоопарке в Сокольниках живут два северных оленя

Теги: Общество зоопарк животные москва

Лавандовый лис, шустрые песцы и соболя, а ещё и настоящие северные олени живут теперь в "Живом уголке" в Сокольниках. За ними можно просто понаблюдать и получить массу положительных эмоций. А ещё животных разрешают погладить, а если повезёт даже накормить.

Песец Снежок занят важным делом. Только что у дерева пробежала мышь. Хищник это почувствовал и пытается охотиться. Получается не очень - мешает внимание людей. Снежка выводят на прогулку каждый день. На обычном поводке по парку с ним гуляет лично директор контактного зоопарка. Посетители реагируют с любопытством, передает "ТВ Центр".

Пока Снежок гуляет, дома в вольере его ждет сосед - так называемый лавандовый лис по кличке Дымок. В дикой природе лисы сильнее песцов и соответственно доминируют. Но в этом соседстве роль вожака Дымок себе отвоевать не сумел. Впрочем, из-за этого не особо то и грустит.

Сотрудники зоопарка выкупили этого лиса на ярмарке на ВДНХ. Посетители Дымка очень любят за необычную окраску. Не каждый день увидишь лиса со светлыми глазами и такой шерстью.

"Вот эти хитрые глаза, если на него внимательно посмотреть и чуть-чуть наклонить голову- то у него цвет глаз меняется неоднократно. Стальной, синий, белесый, бельмо и даже зеленый, в зависимости от того, как падает на него свет", - рассказал директор зоопарка "Живой уголок" в Сокольниках Александр Титов.

Еще здесь живет маленький соболь. Имени у него еще нет, но зоопарк объявил конкурс на лучшую идею. Звезды Сокольников - два северных оленя – Пряник и Рудольф.

"Олени к нам приехали на постой, на побывку после того, как очень сильно устали, бегая за Дедом Морозом и Санта Клаусом, раздавая детские подарки. Если мы с вами внимательно посмотрим на Рудольфа - он обломал все рога. Его рог сейчас висит в вольере, как напоминание о верной службе Деду Морозу и Санта Клаусу", - пояснил директор зоопарка "Живой уголок" в Сокольниках Александр Титов.

На самом деле рога он не обломал, а сбросил. Северные олени это делают обычно в ноябре-декабре. Уже весной у Рудольфа появятся новые, причем расти будут с огромной скоростью - по 5 сантиметров в день.

Эта парочка пробудет в Сокольниках до конца февраля. А потом отправится на подмосковную ферму, где для них сейчас создают все необходимые условия.

Елизавета Родина, Дина Самохина, Сергей Ким, "ТВ Центр".