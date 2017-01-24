Пожар начался в ТЦ "РИО" на юго-западе Москвы

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Наружная обшивка загорелась в здании ТЦ "РИО" на Большой Черемушкинской улице. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В настоящее время производится эвакуация людей из здания торгового центра. Сведений о пострадавших пока нет.

На юго-западе Москвы горит наружная обшивка здания торгового центра "РИО" на площади 200 квадратных метров. В настоящее время идет эвакуация людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

"Пластиковая обшивка трехэтажного торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, горит на площади более 200 квадратных метров, от огня загорелись два автомобиля, из помещений здания идет эвакуация людей", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные, которые уже приступили к ликвидации пожара. Сведений о пострадавших в результате инцидента пока нет.