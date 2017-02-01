Кремль отверг обвинения в обострении ситуации в Донбассе

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В Кремле не согласны с обвинениями в адрес России и ополченцев Донбасса в обострении ситуации на линии соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заметил, что обострение ситуации на юго-востоке Украины — это повод для возобновления диалога между Россией и США.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе говорит о необходимости возобновления диалога между Россией и США, в том числе и в рамках украинской проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обострение ситуации на юго-востоке, по его словам, вызывает крайнюю обеспокоенность. При этом Песков отверг обвинения в том, что к эскалации конфликта может быть причастна Россия и ополченцы республик Донбасса. По его словам, Украина сама подтверждает, что ведет наступательные действия.

"Мы слышали некоторые заявления представителей Минобороны Украины, в которых говорится о том, что речь идет именно о продвижении метр за метром вперед со стороны Вооруженных сил Украины, то есть де-факто подтверждаются наступательные действия. Это действия, которые подрывают режим Минских договоренностей, и в настоящее время важно именно всем выступить с призывом в первую очередь к инициаторам наступательных действий - к Киеву - прекратить эти провокации", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

30 января стало известно, что в результате боев в Донбассе без электричества и воды остались города Авдеевка и Киевский. Частично пострадали жители Ворошиловского района Донецка. В ДНР также утверждают, что обесточена шахта имени Засядько, откуда более 200 горняков не могут выйти на поверхность.