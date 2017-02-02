Началась проходка тоннеля между станциями метро "Косино" и "Улица Дмитриевского"

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В московском метро начали строить левый перегонный тоннель между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского" Кожуховской линии - одной из самых сложных в столичной "подземке". Длина участка - почти две тысячи метров. И преодолеть это расстояние метростроевцы должны успеть к осени. Тоннель войдёт в состав нового транспортно-пересадочного узла "Косино", пользоваться которым будут жители сразу нескольких районов.

Последние приготовления под землей и руки механика на пульте управления - в ожидании команды. Уже через секунды тоннелепроходческий щит плавно входит в твердый грунт. И отвоевывает первые сантиметры пути от станции "Косино" дальше на юго-восток, расширяя еще одну, новую, Кожуховскую ветку столичного метро, передает "ТВ Центр".

По левому тоннелю, где начали работы, составы пойдут в сторону Московской области. Работы сейчас ведут на глубине 20 метров - это примерно минус пять этажей вниз от поверхности земли. На месте будущей станции сейчас нет ни эскалатора, ни даже лифта - спускаться и подниматься каждый раз приходится по импровизированной лестнице.

Раньше строительство Кожуховской линии начали на других перегонах. Пока пройдено пять километров - от конечной станции "Некрасовка" до улицы Дмитриевского. Теперь к ней идут навстречу от Косино. Здесь есть даже рельсы - правда, технические. Вместо поездов по ним тянут щит и вагонетки с грунтом. Первые девять кубометров уже подняли на поверхность.

Параллельно метростроевцы продвигаются и в центр - к "Нижегородской". Дорогу туда прокладывает "Лилия" - уникальный комплекс, благодаря которому строят тоннель диаметром десять метров. В нем объединены сразу оба пути. Буквально в километре от станции "Косино" они все же расходятся - и дальше идут уже параллельно друг другу. Всего же в новой линии - восемь станций. А на конечной "Нижегородской" сделают переход на Третий пересадочный контур подземки, таким образом сократив путь из спальных районов в центр.

Еще одна пересадка свяжет "Косино" и станцию "Лермонтовский проспект" на "фиолетовой" ветке. На поверхности между ними - всего сотня метров. Там, где сейчас стройплощадка, появится переход, который выйдет еще и к железной дороге, где курсируют пригородные электрички. Этот транспортный узел рассчитан на 250 тысяч пассажиров в сутки. Так что знаменитый с советских лет "эффект Выхино" на юго-востоке Москвы скоро уйдет в историю.

"Основная идея транспортно-пересадочного узла "Косино" - это разгрузка ТПУ "Выхино". Именно для этого строится подземная связь платформы "Косино" со станцией метрополитена. Как вы знаете, станция метрополитена является пересадочной, с двух веток метро. То есть, пассажиры, двигаясь из области по железной дороге, могут спокойно разъехаться по городу", - отметил заместитель директора "Мосинжпроекта" по развитию транспортно-пересадочных узлов Рустем Рахматуллин.

Тоннель между "Косино" и улицей Дмитриевского - его длина около двух километров - рассчитывают преодолеть ближе к осени. А запустить движение по всей Кожуховской ветке - в конце 2018 года.

Борис Иванин, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр".