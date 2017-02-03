Чуркин назвал основную причину конфликта в Донбассе

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Обострение ситуации в Донбассе обсудили на заседании Совбеза ООН. Как отметил постоянный представитель России при организации Виталий Чуркин, Киев отказывается от политического решения конфликта, предпочитая военные методы. Заседание Совбеза стало первым для нового постпреда США Никки Хейли, которая заменила Саманту Пауэр, известную своими антироссийскими высказываниями. При этом негативная риторика сохранилась, несмотря на перемены.

После начала эскалации в конце января, конфликт в Донбассе вышел на новый уровень. Украина, которая сейчас председательствует в Совбезе, воспользовалась своим правом созвать экстренное заседание. При этом тон и аргументы в выступлении представителя Киева новизной не отличались. Фотографии, якобы, пострадавших от обстрелов со стороны ополчения и требования призвать Россию к ответу. Но Москва уже не раз заявляла, что происходящее является неуклюжей попыткой руководства Украины напомнить о себе, прежде всего, новой администрации США, передает "ТВ Центр".

"Вместо усилий по нормализации ситуации на Донбассе и поиску разумных компромиссов в нормандском формате и в рамках контактной группы, украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, пытаются добиться военного решения конфликта. Суть происходящего вполне очевидна. Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями", - сказал Чуркин.

В ООН теперь новый постпред от США. Жесткого оппонента России Саманту Пауэр сменила экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В ее словах еще присутствует волнение. Виталий Чуркин заметил также и смягчение общего тона, но тенденция в целом не поменялась.

"Мне очень жаль, что в моем самом первом выступлении здесь я должна осудить агрессивные действия России. Жаль, потому что столько раз на протяжении многих лет представители Соединенных Штатов были вынуждены делать это. Так не должно быть. Наши отношения с Россией должны быть лучше. Однако ужасная ситуация на востоке Украины требует четкого и сурового осуждения России", - отметила Хейли.

Снова прозвучала и тема Крыма, возврат которого Украине запад продолжает увязывать с отменой антироссийских санкций.

"Посол Хейли в своем выступлении затронула вопрос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: мы - народ. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93 процента населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно", - подчеркнул Чуркин.

Тему Крыма вслед за США поднял в Совете безопасности и представитель Великобритании. В ответ Виталий Чуркин напомнил Метью Райкрофту факты из истории его страны.

"Что касается позиции Соединенного королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", - добавил постпред России.

На брифинге по итогам заседания Чуркин анонсировал первую двухстороннюю встречу с представителем США в ООН. Она пройдет сегодня за закрытыми дверями. "Поговорим "обо всем, о жизни" - конкретизировал он.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".