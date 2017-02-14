Исламисты намеревались взорвать Эйфелеву башню

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Во Франции группа исламистов готовила взрыв возле Эйфелевой башни, но полиции во время удалось предотвратить теракт. Об этом во вторник сообщили французские СМИ.

Во Франции задержали исламистов, планировавших взорвать Эйфелеву башню. Спецоперация прошла в пятницу в городе Монпелье, сообщает "ТВ Центр".

По данным журналистов, задержаны четыре человека, в том числе 16-летняя девушка по имени Зара. Она собиралась отправиться в Сирию к боевикам "Исламского государства", - организации, запрещенной в России и многих других странах.

Другой подозреваемый - 21-летнй молодой человек. Именно он должен был взорвать бомбу у Эйфелевой башни. Еще один задержанный, предположительно, их старший наставник. На месте обыска полиция обнаружила взрывчатое вещество.