В Красногорске арестован учитель, подозреваемый в развращении учеников

Теги: Уголовное дело арест красногорск

Два месяца ареста - такое решение вынес в пятницу суд подмосковного Красногорска в отношении 25-летнего Георгия Епископосова - заместителя директора школы, который также вел уроки. Его подозревают в развращении двух учеников. В минувшую субботу родители этих детей обратились в прокуратуру и против учителя возбудили уголовное дело. Но в ходе расследования выяснилось, что школьники могли и просто оклеветать своего педагога.

У здания Красногорского суда, где в пятницу на два месяца арестовали учителя истории, подозреваемого в развращении двух девятиклассников, с самого утра было многолюдно. Сюда приехали учащиеся и их родители, но отнюдь не с обвинениями, а с плакатами в поддержку учителя. Они считают, что ситуация вовсе неоднозначна, передает "ТВ Центр".

Учителя задержали после заявления двух школьников - учитель якобы в кабинете демонстрировал им порнографические ролики. Но так ли все было на самом деле, - адвокат задержанного сомневается. В тот день школьники подрались и учитель - замдиректора по воспитательной работе - пригласил хулиганов в кабинет для беседы.

В возможном сговоре против учителя должен был участвовать ещё один школьник. Но он отказался и посвятил в планы подростков родителей. За это возможно вскоре и был избит. Его отец запросил видео, которое подтверждает: та драка была. Но что было после - известно только со слов школьников.

По словам адвоката, он в шоке, у него скачет давление. На днях вызывали скорую. Плюс ко всему, под его опекой двое больных родителей. Адвокат подал апелляцию. Сейчас мнения об этой ситуации в школе разделись. Все в ожидании первых выводов следствия.

Кристина Одиноченко, Андрей Костров, "ТВ Центр".