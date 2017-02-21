У представительства Евросоюза в Москве прошел "антимайдан"

Теги: Общество евросоюз москва майдан

Движение "Антимайдан" провело у здания представительства Евросоюза в Москве митинг по случаю третьей годовщины госпереворота на Украине.

В Москве у здания представительства Евросоюза проходит митинг движения "Антимайдан", передает "ТВ Центр". Акция приурочена к трехлетней годовщине смены власти на Украине и трагическим событиям в Киеве.

На мероприятии приехали представили различных общественных движений, а также жители Донбасса. Вместе они выступают против цветных революций, в частности так называемого "Майдана", который привел Украину к гражданской войне, краху экономики и тысячам человеческих жертв.

Протестующие призывают не допускать таких ошибок в будущем.