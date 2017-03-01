Рогулев: Трампу пока что трудно говорить о внешней политике

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В среду ночью Дональд Трамп обратился с речью к американскому Конгрессу. О России он прямо не говорил, чем вызвал гнев демократов, которые обвинили президента США в популизме. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что Трамп будет избегать различных доктрин по внешней политике пока полностью не освоится на новом посту.

В разговоре с ведущим программы "События. 25-й час" Алексеем Фроловым директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп будет избегать доктринальных посланий по внешнеполитическим программам пока не освоится на новой должности.

"Во-первых Трамп, как мы знаем, человек новый на этой должности и конечно ему трудно сразу говорить в контексте каких-то доктрин и внешнеполитических программ. Это ему еще предстоит освоить. Его команда еще не до конца сформирована, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон сам только начал работать", - сказал Рогулев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"