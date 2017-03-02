Британские депутаты выступили за возобновление диалога с Россией

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Отсутствие диалога с Россией является "недальновидной" политикой, от которой срочно нужно отказываться. Об этом говорится в докладе, который опубликовал Международный комитет Палаты общин британского парламента. На подготовку 74-страничного документа ушел год.

Международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал доклад о состоянии отношений Лондона и Москвы. Как сообщает, "ТВ Центр", в 74-страничном документе, на подготовку которого ушел год, даны рекомендации МИД не подвергать критике Россию без предъявления доказательств, как это имело место с обвинениями по поводу действий в Сирии.

В целом, комитет указывает на ряд недочетов в работе Форин-офиса и призывает дипломатов к более тесным контактам в таких направлениях как борьба с терроризмом, кибербезопасность или авиабезопасность.

Кроме того, парламентарии подчеркивают: нельзя препятствовать работе российских СМИ, в частности, телеканалу RT и агентству Sputnik. А британским властям надлежит не бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, мировое первенство следует использовать в качестве инструмента для налаживания связей между Лондоном и Москвой.