Мария Захарова возглавила рейтинг женщин во власти

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Самой популярной в СМИ женщиной-политиком признана Мария Захарова. Официальный представитель МИД России в прошлом году упоминалась в российских изданиях 113 тысяч раз. Второе место в рейтинге "Женщины во власти" досталось Эльвире Набиуллиной.

Мария Захарова стала самой популярной женщиной в российской власти. Официальный представитель МИД России за прошлый год упоминалась в СМИ 113 тысяч раз, свидетельствуют данные системы "СКАН-Интерфакс".

Вторую строчку в рейтинге "Женщины во власти" занимает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее упоминали в СМИ почти 80 тысяч раз. На третьем месте — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 73 тысячами упоминаний.

Остальной список выглядит следующим образом: вице-премьер Ольга Голодец (62 тысячи упоминаний), председатель ЦИК Элла Памфилова (52 тысячи), министр здравоохранения Вероника Скворцова (более 44 тысяч), депутат Госдумы Наталья Поклонская (более 40 тысяч), вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (34 тысячи), официальный представитель МВД России Ирина Волк (29 тысяч упоминаний). Замыкает ТОП-10 губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Самой упоминаемой женщиной из мировых политиков является бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Ее имя появлялось в российских СМИ более 289 тысяч раз. Следом идут Ангела Меркель и украинский депутат Надежда Савченко.