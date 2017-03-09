За склонение к самоубийству будут сажать на 8 лет

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Законопроект о защите детей от склонения к самоубийству предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутаты Государственной Думы предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто через интернет склоняет подростков к самоубийствам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Поправки ужесточают наказание до 8 лет тюрьмы по действующей статье "Доведение до самоубийства", а также вводят в законодательство новые виды преступлений. Это ответ парламентариев на активное распространение в интернете так называемых "групп смерти", а также рост популярности зацепинга и других развлечении опасных для жизни. Законопроект уже одобрили эксперты в правительстве, Верховном суде и Министерстве образования.

"Когда ребенка профессионально манипулятивно вводят в заблуждение, и он даже до конца не понимает, какие необратимые последствия наступят в отношении его самого. Мы имеем дело с деформацией общественного сознания, потому что это новые виды преступления, несомненно связанные с новыми формами информационных коммуникации", - объясняет депутат, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.