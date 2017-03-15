В Центральной музыкальной школе началась реставрация роялей

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Операция "реставрация" началась в Центральной музыкальной школе в столице. В частности, совсем недавно волшебный звук вернулся к 110-летнему роялю. Он является самым старым инструментом в учебном заведении. В ожидании реставрации также находятся еще 130 роялей и пианино.

В Центральной музыкальной школе старые, вековые, рояли и пианино не отправляют в утиль, а бережно реставрируют. Но главное, что им возвращают прежнее, уникальное, звучание. И юные музыканты будут учиться на раритетных роялях и слышать их старинные голоса, передает "ТВ Центр".

Волшебный голос к роялю вернулся не так давно. Все-таки возраст солидный у него - почти 110 лет. В Центральной музыкальной школе это самый старинный рояль. Последнее время он все больше молчал, да и реставраторы к нему приступили с опаской.

"К сожалению, с ним было сделано, пожалуй, худшее, что могли сделать. Регулярно перекрашивался и там поработали еще с декой в советское время. И вот главный вопрос был не в том, чтобы восстановить даже механику, новые струны, а вот именно что удастся ли зацепить те остатки звука, того величия стейнвеевского, которое было заложено", - сказал заведующий клавишной мастерской Центральной музыкальной школы Алексей Ставицкий.

Команда из пяти реставраторов две недели работала буквально днем и ночью. Торопились, ведь в музыкальной школе каждый инструмент на счету. Их используют практически без перерыва. Перебрали, заменили все - струны, молотки. В результате за старым роялем снова сидят ученики. Семиклассница Настя оценила его голос одной из первых.

Впрочем, операция "реставрация" в центральной музыкальной школе только началась. Своей очереди ждут еще 130 инструментов, практически весь парк роялей и пианино. И исторических среди них немало. Директор Валерий Пясецкий не скрывает нежных чувств к одному из них. Он тоже из "раритетов", создан в тридцатых годах прошлого века. А у Алексея Ставицкого в мастерской уже новый подопечный - рояль Petrof. Он из учебного класса, из трудяг, сорок лет безупречно служит. А значит и работа реставраторам тоже предстоит сложная.

В Центральной музыкальной школе вообще намерены создать прецедент такой масштабной реставрации и убедить коллег по всей стране, что солидный возраст совсем не повод отодвигать в сторону старый рояль. Стоит вернуть его неповторимый голос, ведь современные инструменты так не звучат.

Юлия Богоманшина, Александр Медведев, Александр Агашин, "ТВ Центр".