Руководство Bombardier выписало себе премии на 32 млн долларов

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Крупный скандал разгорелся вокруг канадской авиастроительной фирмы Bombardier. Руководство компании взяло кредит у государства, чтобы выплатить себе премии на сумму более 32 миллионов долларов. При этом канадская фирма уже несколько лет терпит убытки.

Канадская авиастроительная компания Bombardier оказалась в центре крупного скандала. Как сообщают местные СМИ, руководство предприятия взяло кредит у государства, чтобы поощрить себя многомиллионными премиями, передает "ТВ Центр".

В конце прошлого года пять топ-менеджеров компании, включая ее главу и исполнительного директора, выписали себе более 32 миллионов долларов в качестве "золотых парашютов". Куда именно делись деньги неизвестно, ведь Bombardier уже несколько лет терпит убытки. Только за последние два года руководство предприятия уволило свыше 14 тысяч работников. Причиной стала нехватка финансов.