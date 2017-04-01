Училищу имени Нахимова исполнилось 80 лет

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Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова 1 апреля отмечает свое 80-летие. Основные праздничные мероприятия проходят в Севастополе. Не осталась в стороне и российская столица.

В субботу юбилей отмечает Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. Ему исполнилось 80 лет. Основные празднования проходят в Севастополе, где в 1937 году и было основано знаменитое учебное заведение, передает "ТВ Центр".

Также юбилей отмечают в столице. Выпускники-нахимовцы, а ныне капитаны всех рангов вместе с подрастающим поколением собрались на Поклонной горе. В память о погибших моряках они возложили цветы к Вечному огню. На протяжении 80 лет училище имени Нахимова занимается подготовкой офицеров командного и инженерного профилей. В том числе, корабельных специалистов, штурманов, артиллеристов и ракетчиков. Военный ВУЗ по праву считается одним из лучших в мире.