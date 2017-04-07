Собянин: Москва является лидером в производстве косметики

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Две новые производственные линии запустила компания Faberlic. Этим утром предприятие посетил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, в столице производится около 14% всего российского объема парфюмерно-косметической продукции. Сейчас власти Москвы рассматривают вопрос о предоставлении Faberlic статуса промышленного комплекса.

Какое только гражданство не приписывали этой фирме — французское, швейцарское, даже английское. Красивое название, европейское качество. Но мало кто знает, что родина этого бренда Россия. И компания Faberlic - лицо московской промышленности, отмечает "ТВ Центр".

"В Москве производится около 14% всего российского объема. И Faberlic является одним из лидеров этого производства. Я очень рад, что в России рождается конкурентное производство, конкурентное не только для России, но и для мира. Потому что 20% вы поставляете на мировые рынки", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На этом предприятии — замкнутый производственный цикл. Все делают на нескольких этажах. Более тысячи наименований, среди которых — и средства по уходу за кожей, и гели, и кремы, и даже зубная паста.

Сырье пока закупают, но в перспективе — переход на автономность. В ассортименте — более 1000 наименований. Продукция востребована. Ежегодно мощность производства удваивается. Открытые две автоматизированные линии по производству шампуней и гелей для душа позволят только в минуту изготавливать 80 наименований готовой продукции.

В перспективе запустят еще 5 линий. При развитой потребительской сети у Faberlic 10 миллионов клиентов — такого объёма продукции должно хватить. Главное, чтобы у предприятия были ресурсы. Статус промышленного комплекса даст производству некоторые привилегии.

"Предприятие обновляется, внедряются новые технологии. Это не может не радовать. Мы со своей стороны готовы предоставить соответствующие льготы, как промышленному комплексу, представить субсидирование ставок по кредитам, выделить дополнительные территории, если предприятие и дальше будет развиваться", - сказал Сергей Собянин.

Налоговые льготы существенно облегчат предприятию жизнь — удастся сэкономить на оплате земельного и имущественного налогов, а прибыль пускать на развитие и зарплату работников. В коллективе Faberlic трудятся 855 человек. И большинство из них - москвичи и жители ближайшего Подмосковья.

Анастасия Мартынова, Артем Рассказихин. "ТВ Центр", Москва.