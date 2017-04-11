Суд заключил под стражу исполнителя теракта в Стокгольме

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Стокгольмский окружной суд заключил под стражу исполнителя теракта в центре шведской столицы Рахмата Акилова. Заседание проходило за закрытыми дверями при повышенных мерах безопасности. Сам 39-летний выходец из Средней Азии признал свою вину.

Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Средней Азии Рахмат Акилов заключен под стражу. Такое решение принял Стокгольмский окружной суд по запросу прокуратуры, передает ТАСС.

Это заседание проходило за закрытыми дверями при повышенных мерах безопасности. Сам Акилов в начале заседания признал свою вину.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу запрещенного в России "Исламского государства". Всего по этому делу задержаны двое. Предполагаемый исполнитель в феврале был объявлен в розыск за уклонение от депортации.

Теракт в шведской столице произошел 7 апреля. Неизвестный угнал грузовик и совершил наезд на пешеходов на большой скорости. В результате погибли четверо, еще 15 человек ранены.

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