В Сирии погибли двое российских контрактников

Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт

В результате минометного обстрела, устроенного боевиками в Сирии, погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Еще один тяжело ранен. Как рассказали в Минобороны России, военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

Два российских военнослужащих-контрактника погибли в Сирии из-за минометного обстрела, устроенного боевиками. Еще один тяжело ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - отметили в ведомстве.

За жизнь раненого военного продолжают бороться медики.

Между тем, командование уже представило российских военнослужащих к государственным наградам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о гибели двух российских военнослужащих в Сирии. За комментариями он призвал журналистов обращаться в Минобороны.