В Сирии погибли двое российских контрактников
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
В результате минометного обстрела, устроенного боевиками в Сирии, погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Еще один тяжело ранен. Как рассказали в Минобороны России, военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.
Два российских военнослужащих-контрактника погибли в Сирии из-за минометного обстрела, устроенного боевиками. Еще один тяжело ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - отметили в ведомстве.
За жизнь раненого военного продолжают бороться медики.
Между тем, командование уже представило российских военнослужащих к государственным наградам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о гибели двух российских военнослужащих в Сирии. За комментариями он призвал журналистов обращаться в Минобороны.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
11 апреля 2017
При нападениях на атакованую США авиабазу в Сирии уничтожены 150 террористов
-
11 апреля 2017
Путин сообщил о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии
-
11 апреля 2017
Россия предупредила США о недопустимости новых ударов по Сирии
-
11 апреля 2017
Тиллерсон выдвинул России ультиматум