Российским военным в Сирии привезли 3 тысячи куличей

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Пасху в воскресенье отмечают на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Российским военным доставили три тысячи пасхальных куличей, освященных патриархом Кириллом.

В честь праздника Пасхи российским военным, которые несут службу в Сирии доставили несколько тысяч куличей, передает "ТВ Центр". Их привезли из Москвы. Пасхальные угощения накануне в Храме Христа Спасителя освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сразу после службы подарки привезли на аэродром Чкаловский, откуда самолётами отправили в пункт базирования "Хмеймим".

"Это очень было трогательно и тожественно — проводы сюда, на авиационную базу, где наши воины выполняют свои боевые задачи с поздравлениями от Святейшего патриарха, Русской православной церкви, да я бы сказал, от всех верующих людей, которые сердцем переживают, болеют за наших воинов. Чувства были самые светлые", - рассказал начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС Александр Суровцев.