Парижский террорист писал о своих планах в соцсетях

Теги: Теракт франция париж

Французская полиция провела обыски в квартире, где мог останавливаться террорист, устроивший стрельбу в Париже. По данным СМИ, нападавшим был прибывший из Бельгии боевик "Исламского государства" Абу Юсеф аль-Бельджики. О своих планах совершить нападение на полицейских он сообщал в соцсетях.

За три дня до президентских выборов в центре Парижа совершено нападение на полицейских. Атаку французские власти уже назвали терактом. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России организация "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

Перестрелка на Елисейских полях произошла накануне вечером. Преступник открыл огонь по патрульной машине полиции. В результате нападения, по последним данным, один полицейский погиб, еще двое его коллег получили ранения. Пострадала и иностранная туристка, которая в это время находилась рядом со стражами порядка. Ответным огнем один из нападавших был ликвидирован. Сейчас идет поиск его сообщников. Во время проведения спецоперации весь центр Парижа был перекрыт, не работали три ближайших станции метро.

"Я шёл по тротуару, там стоял полицейский фургон, а парень вышел из своей машины. Это была очень старая серая Audi. Он встал сразу за фургоном, достал автомат Калашникова. И я услышал шесть выстрелов. Посмотрел вокруг - никого больше не было. То есть он спрятался за фургоном, и начал стрелять в полицейских. Тот открыл дверь, и выпал из кабины. Как только я это увидел, я побежал. Спрятался в соседнем доме, и увидел, как другой полицейский застрелил нападавшего", - рассказал очевидец теракта.

Полиция уже установила личность злоумышленника, устроившего стрельбу. СМИ распространили фото преступника. Известно, что он проживал в восточном пригороде Парижа и ранее привлекался к ответственности за нападение на стражей порядка. В его доме прошел обыск. Сразу же после атаки президент страны Франсуа Олланд созвал экстренное совещание, а позже обратился к нации. Он выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших. Утром Олланд соберет совет национальной безопасности с участием руководителей всех силовых ведомств.

Инцидент со стрельбой в Париже произошёл в тот момент, когда по национальному телевидению шли последние предвыборные дебаты с участием всех 11 кандидатов в президенты. Получив известие, они все выразили соболезнования семье погибшего и высказали солидарность с полицией. Основные кандидаты - Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все запланированные агитационные мероприятия, посчитав их в сложившихся условиях неуместными.