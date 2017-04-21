Неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ в Хабаровске

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В приемной УФСБ в Хабаровске неизвестный открыл огонь по посетителям. В результате погиб сотрудник ФСБ и один посетитель. Еще один получил ранения. Нападавшего удалось уничтожить.

Нападение произошло на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. В результате погиб сотрудник ФСБ, а также один посетитель - гражданин одной из стран СНГ, передает "Интерфакс".

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что атака произошла в 17:02 по местному времени. Неизвестный, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.

ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy — Олег Т. (@docZLO) 21 апреля 2017 г.

Жертвами атаки стали двое. Еще один посетитель пострадал. Напавший на приемную уничтожен. На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.