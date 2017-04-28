Число жертв теракта в Стокгольме увеличилось до пяти

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В Швеции умерла 60-летняя женщина, которая пострадала при теракте в Стокгольме. Количество жертв теракта, таким образом, увеличилось до пяти. 7 апреля в центре шведской столицы грузовик наехал на прохожих и врезался в супермаркет.

Пострадавшая во время теракта в Стокгольме 7 апреля 60-летняя женщина скончалась в больнице, передает Associated Press со ссылкой на власти. Таким образом, число жертв наезда грузовика на пешеходов выросло до пяти человек.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, четверо погибли. За рулем, как предполагается, был выходец из Средней Азии, которого вскоре задержала полиция.

Под стражей находится предполагаемый исполнитель теракта, 39-летний Рахмат Акилов. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.

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