В Вашингтоне начались переговоры Лаврова и Тиллерсона

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В американской столице начались переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Ранее сообщалось, что глава МИД России намерен обсудить с госсекретарем США как международные проблемы – конфликты на Украине и в Сирии, так и вопросы двусторонних отношений.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона стартовала в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в МИД России сообщили, что в ходе переговоров предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Как ожидается, стороны обсудят Сирию и Украину.

Встреча Лаврова и Трампа может состояться после этой беседы. По информации Белого дома, она пройдет в Овальном кабинете. В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Лавров и Трамп могут обсудить сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, а также темы, которые затрагивали в недавнем телефонном разговоре президент США и президент России Владимир Путин.

"Там будут обсуждаться отношения, связанные, прежде всего, с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, и состоится продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали в повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов", - сказал представитель Кремля.