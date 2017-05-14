Пятиметровый питон напугал жителей севера Москвы

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Пятиметрового питона нашли в воскресенье рядом с одним из домов на севере Москвы. Змея лежала у мусорных баков.

Жители Северного административного округа Москвы в воскресенье нашли у одного из домов питона. Пятиметровое пресмыкающееся лежало у мусорных баков рядом с домом №41 по Дмитровскому шоссе.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время змея передана в зоопарк. Правоохранители выясняют, откуда пятиметровый питон взялся в Москве и кому он принадлежит.