В России стартовала акция "Стоп ВИЧ/СПИД"
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Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" стартовала в понедельник в стране. В течение недели по всей стране будут проходить специальные лекции для старшеклассников и научные конференции для врачей.
В понедельник началась Всероссийская акция под названием "Стоп ВИЧ/СПИД". Об этом сообщает "ТВ Центр".
В течение недели по всей стране будут проходить специальные лекции для старшеклассников и научные конференции для врачей. В столице центральным мероприятием стал открытый студенческий форум, проводимый на базе Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Участие в дискуссии приняли руководители молодежных организации со всей страны, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова и ряд известных общественных деятелей.
Главным организатором общероссийской акции выступил Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева.
"В группе повышенного риска по-прежнему молодежь. Что свидетельствует о нарастающей проблеме, что свидетельствует о важности информационной, просветительской работы. В течение этой недели каждый может абсолютно бесплатно и добровольно пройти тест на ВИЧ. И это главный призыв акции - "Узнай свой ВИЧ-статус", - говорит Медведева.