Второе чтение законопроекта о реновации перенесли на 5 июля

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Второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдёт в Государственной думе 5 июля. А на 20 июня в парламенте назначены расширенные слушания для общественного обсуждения документа.

Второе чтение законопроекта о реновации состоится 5 июля. Такое решение было принято во вторник на совете нижней палаты парламента, передает "ТВ Центр".

Сейчас во всех профильных комитетах продолжаются консультации по законопроекту о реновации. К моменту рассмотрения документа во втором чтении депутаты сформулируют перечень чётких правил и условий предоставления новых квартир жителям столицы взамен сносимого жилья.