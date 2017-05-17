Фигуранты дела о взрыве газа в Волгограде признали свою вину

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В СКР заявили, что фигуранты уголовного дела были допрошены в качестве подозреваемых и своей причастности к инкриминируемому преступлению они не отрицают. В ближайшее время следствие планирует их арестовать. Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде задержаны три человека.

Фигуранты уголовного дела о взрыве газа в Волгограде признают свою вину. В ближайшее время следствие планирует их арестовать. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Готовится ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела. Они допрошены в качестве подозреваемых, своей причастности к инкриминируемому преступлению не отрицают", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что по факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде задержаны три человека. Это предприниматель, владелец торгового павильона и его отец, и человек, который проводил работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель более двух лиц".

Взрыв на Университетском проспекте в Волгограде произошел 16 мая. Причиной происшествия стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. В результате инцидента погибли четыре человека и еще 11 пострадали.

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