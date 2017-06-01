Позиция "молчунов" не сможет повлиять на итоги голосования по реновации

Теги: Москва строительство благоустройство хрущевки

Московские власти внесут изменения в порядок подсчёта голосов жителей пятиэтажек, которые могут принять участие в программе реновации. Теперь так называемые "молчуны" будут учитываться пропорционально голосам, поданным "за" или "против".

Колл-центр общественного штаба принимает сотни звонков ежедневно. Самый распространенный вопрос - как включить дом в программу реновации и оформить документы. Спрашивают даже те, чей дом не в списке. Иногда звонят по несколько раз и даже приходят на личные консультации. В штабе всегда есть опытные юристы и консультанты, передает "ТВ Центр".

"Спрашивают, правильно ли они оформили документы. Приходят уже после голосования с пакетом документов, мы помогаем им проверить. Приходят пенсионеры, которые волнуются, смогут ли они получить помощь при переезде. Некоторые приходят даже спрашивают - повысится ли у них квартплата после переезда. Вопросы очень разные, но мы отвечаем на все и даже оказываем психологическую поддержку тем, кто волнуется", - пояснила член общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Ирина Орлова.

Благодаря ежедневной работе количество неопределившихся неуклонно снижается. По вопросу реновации проголосовала уже половина квартир. Однозначно против пока только 70 домов. В более чем 4 тысячах домов две трети от проголосовавших поддерживают программу.

"За последнюю неделю количество тех домов, где устойчиво голосуют за вхождение в проект программы реновации и где уже более двух третей жителей от количества проголосовавших отдали голоса "за", принципиально не изменилось: эта цифра составляет 4123 многоквартирных дома. При этом уменьшилось количество домов-молчунов – это всего лишь 11 домов, где еще ни одна квартира не проголосовала", - отметил председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что голоса "молчунов" будут учитываться пропорционально уже имеющимся голосам за и против. У тех, кто не хочет передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели. Голосование будет длиться до 15 июня. Свое мнение жители пятиэтажек могут высказать на сайте "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы". По просьбе глав управ районов сотрудники центров госуслуг проводят выездные голосования.

"Многие жители получили возможность проголосовать за участие либо против участия в программе в двух шагах от своего дома. На сегодня действует 110 мобильных офисов. График их работы сверстан на предстоящую неделю, он размещен в открытом доступе на сайте "Мои документы" и доступен по телефону горячей линии", - рассказала директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.

Еще один способ - принять решение на общем собрании жильцов дома. В некоторых районах мнение единогласное. Чтобы быстрее войти в программу, люди проявляют инициативу и обращаются к районным властям с предложением мест для переселения.

В Москве уже подобрано около 300 стартовых площадок. Жители районов могут своими глазами увидеть, куда им предстоит переехать. Все площадки находятся в непосредственной близости от старых домов. Для проектирования новой застройки приглашены зарубежные архитекторы со всего мира. Современный облик для районов будут выбирать на градостроительном конкурсе. Строить обещают быстро.

По сути, это дома конструкторы, которые за счет разнообразия фасадов можно вписать в любую индустриальную среду города и по высотности, и по цветовой гамме.

Никита Васильев, Александр Давыдов, Станислав Соколов, "ТВ Центр".