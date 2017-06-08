В посольстве США в Киеве прогремел взрыв

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В ночь на четверг на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Пострадавших в результате инцидента нет. Как выяснилось при осмотре места происшествия, неизвестный бросил взрывное устройство на территорию диппредставительства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу управления киевской полиции.

По ее данным, инцидент произошел в 0:05 8 июня. Пострадавших в результате взрыва нет.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", - рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по статье о теракте. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.