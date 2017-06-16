18:42, 16 июня 2017

Шойгу доложил Путину о возможном уничтожении Аль-Багдади

Теги:  Политика  сирия  путин  шойгу  боевики  терроризм  россия  иг

Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина об авиаударе российских Воздушно-космических сил в районе города Ракка, в результате которого удалось уничтожить большую группу террористов, в том числе лидеров боевиков.

По данным "ТВ Центра", эту тему обсудили  на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, состоялся также обмен мнениями по поводу основных вопросов, которые поднимались  накануне гражданами в ходе "Прямой линии" с президентом. Участники совещания рассмотрели и другие актуальные темы социально-экономической повестки дня.

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