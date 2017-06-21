14:34, 21 июня 2017

Су-27 отогнал натовский F-16 от самолета Шойгу. Видео

Теги:  нато  шойгу  самолет  россия  Оборона

Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Помешал маневру натовского перехватчика российский Су-27. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

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