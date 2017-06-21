Су-27 отогнал натовский F-16 от самолета Шойгу. Видео

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15:29 В мире
Российского посла вызвали в МИД Швеции после инцидента с Су-27
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12:41 Политика
В Кремле отказались оценивать встречу Порошенко и Трампа
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15:20 Уголовное дело
Суд арестовал экс-главу "Гоголь-центра" Малобродского на два месяца
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16:06 Общество
Собянин призвал москвичей выбрать название для Второго кольца метро
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15:49 В мире
Почти две тонны наркотиков вынесло волной на французское побережье
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11:40 В мире
Совет национальный безопасности Бельгии собрался после теракта
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