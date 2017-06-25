Россия рассчитывает на принятие документов по итогам переговоров по Сирии в Астане

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Российская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля будет принят целый пакет документов по зонам деэскалации. Как сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов, делегации подтверждают свое участие в астанинской встрече.

Россия рассчитывает на принятие документов по зонам деэскалации в Сирии по итогам переговоров в Астане 4-5 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова.

"Продолжается кропотливая работа. Рассчитываем на принятие документов, их будет несколько, целый пакет - по поводу зон деэскалации", - сказал он.

По словам дипломата, стороны подтверждают свое участие в предстоящей встрече, однако состав всех делегаций пока не известен. Богданов отметил, что есть определенность с составами делегаций Ирана, Турции и сирийского правительства. Уточняется, кто будет представлять вооруженную оппозицию. Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.