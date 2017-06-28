СМИ: российский разведчик попал в плен под Луганском

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СМИ узнали о попадании российского разведчика в плен под Луганском. Инцидент произошел в ходе боев с участием бойцов ВС Украины и ЛНР. В результате четыре военных были якобы взяты в плен, в том числе и 22-летний гражданин России Виктор Агеев.

Украинские военные взяли в плен предположительно российского разведчика в ходе боев в Луганской области. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в военных кругах Украины.

По данным издания, инцидент произошел во время столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Желобок. В результате четыре бойца были якобы взяты в плен украинскими военными, в том числе и 22-летний гражданин России Виктор Агеев.

По сведениям родных и близких российского военного, он остался служить в армии по контракту после прохождения срочной службы. В 2015-2016 годах Агеев, предположительно, находился по призыву в Ростовской области. Затем он пошел служить по контракту в военную разведку. При этом один из бывших сослуживцев Агеева подтвердил его присутствие на Украине.

В Минобороны России пока не комментируют данную информацию.