Позиция Меркель по гей-бракам расколола ХДС

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В Германии в преддверии выборов одной из самых обсуждаемых тем стало отношение к легализации однополых браков. В частности, позиция канцлера Ангелы Меркель, которая подобные юридически оформленные союзы считала неприемлемыми. Однако в ходе дебатов, организованных дамским журналом, Меркель сообщила, что члены ее фракции ХДС и ХСС могут голосовать в соответствии со своими взглядами. В ФРГ назвали такое заявление канцлера о "браке для всех" сенсацией.

Тема, которую мимоходом подняла госпожа канцлер в интервью на совершенно общие темы, взорвала Германию. Вопрос об однополых браках, конечно, уже давно является частью общественной дискуссии, но немцев, которые придерживаются самых разных взглядов, одинаково удивило то, что канцлер изменила своим, и партийным принципам. По сути, она дала зелёный свет легализации однополых браков в Германии, отмечает "ТВ Центр". Детонатором стало высказывание Ангелы Меркель на форуме по правам женщин.

"Для тех, кто связан с церковью, это, конечно, важно. Поэтому я бы хотела, чтобы дискуссия на эту тему перешла в разряд решений по совести для каждого депутата. И я надеюсь, что, несмотря на текущую предвыборную кампанию, эта дискуссия будет идти со всем уважением", - заявила она.

Но аккуратная формулировка госпожи канцлера не помешала взрыву. Внутри правящей партии Христианских демократов, которую и возглавляет Ангела Меркель, похоже, произошёл раскол. Поддержала своего лидера только часть однопартийцев. Другие - поставили ей в вину отход от традиционных ценностей, которые несколько десятилетий своего существования ХДС последовательно защищала.

"Я вообще не хотел бы, чтобы эта тема обсуждалась в Бундестаге. У Германии полно других проблем, но руководство ХДС заботит только то, как разрушить последние консервативные ценности", - возмущается министр транспорта Германии, член ХДС Петер Рамзауэр.

На сегодняшний день однополые браки в Германии не запрещены, но регистрируются они только как гражданское партнёрство. Это даёт возможность людям с нетрадиционной ориентацией по факту жить в браке, но вот усыновлять детей им запрещено. А это для ЛГБТ-сообщества уже давно остаётся важнейшим вопросом. Потому по поводу изменения позиции Ангелы Меркель здесь высказывают осторожный оптимизм.

"Я рад, что после 15 лет блокирования этого вопроса со стороны ХДС теперь появился свет в конце тоннеля. Сегодня большинство парламентариев готовы поддержать снятие запрета на однополые браки. До сегодняшнего дня

препятствием оставались только позиция ХДС и партийная дисциплина социал-демократов", - говорит глава ЛГБТ-ассоциации Германии.

Ангела Меркель, делая своё аккуратное предложение, видимо как раз не желала, чтобы вопрос однополых браков стал центром предвыборной дискуссии. Но это, очевидно, была и борьба за голоса избирателей.

"Я расцениваю это решение Меркель, как грамотный политический, тактический ход. Но теперь, когда возможно привлечь на свою сторону еще несколько процентов, один-два процента, избирателей, наверное, это для нее очень важно, с учетом того разрыва, который сегодня существует по социологическим опросам, не такой значительный и лишние 1-2 процента партии Меркель не повредит", - говорит доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Госпожа канцлер, правда, отметила, что вопрос стоит обсуждать только в будущем - в следующем выборном цикле. Но лидер социал-демократов Мартин Шульц, который будет главным конкурентом Меркель на сентябрьских выборах, сразу пошёл в атаку. Нарушив при этом неформальные договорённости между партиями о том, что сейчас тему однополых браков пока активно поднимать не будут.

"Мы предлагаем Христианско-демократическому союзу проголосовать вместе за этот проект после того, как она сказала, что это вопрос совести, хотя и только на следующем избирательном сроке. Мы же считаем, что вопрос совести не должен слишком долго ждать. Мы могли бы принять это решение уже на этой неделе", - заявил Шульц.

Социал-демократы уже вынесли вопрос на голосование. Эту инициативу поддержали также "левые" и партия "Зелёных". Здесь ловушка для канцлера, видимо, и захлопнулась. Голосование в Бундестаге пройдёт уже в пятницу. И в случае успеха, это решение будет восприниматься, как победа над позициями Христианских демократов.

Сергей Псурцев, Артем Рассказихин. "ТВ Центр".