Художник Илья Глазунов умер на 88-м году жизни

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В воскресенье из жизни ушёл известный художник Илья Глазунов, ему было 87 лет. На его счету - более трёх тысяч произведений. Илья Сергеевич создал иллюстрации к произведениям русских классиков - Фёдора Достоевского, Александра Блока, Николая Некрасова и многих других. В 1980 году Глазунову присвоили звание народного художника СССР.

Известный российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС рассказала супруга художника. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Его самые известные полотна - исторические картины, воссоздающие образы многовековой России. Среди них "Град Китеж", "Борис Годунов", "Иван Грозный", "Дмитрий Донской" и "Мистерия 20-го века". В 1980 году Глазунову присвоили звание народного художника СССР. В 1997 году стал лауреатом государственной премии Российской Федерации. Глазунов награждён большим количеством медалей и орденов, в том числе международных.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР.