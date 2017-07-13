Контролер электрички высадил 13-летнюю девочку на станции в лесу

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Одна на глухом полустанке в 80-и километрах от Москвы — 13-летняя девочка оказалась в такой непростой ситуации по милости контролёра в электричке. Сотрудник железной дороги высадил её из поезда буквально в лесу, вместе с ещё одним "зайцем" - пьяным мужчиной.

История, которая произошла с дочкой Владимира Песни, случилась в хорошей семье, средь бела дня, на виду у десятков людей. Но то, что пережили родители за то время, не пожелают никому.

Это был предсказуемый и известный маршрут, по которому Юля проходила не раз, передает "ТВ Центр". Девочка три года свободно перемещается по Москве сама. И тогда действовала по давно отработанной схеме — из городского лагеря дневного пребывания, в котором девочка проводила летние каникулы, вместе с подружкой доехала до Павелецкого вокзала. Там села в электричку. Предстояло проехать 6 остановок. На платформе встречал папа. Также было и в тот день. Только родителей Юля увидела только вечером, пережив серьезный стресс.

В тот день Юля заболела, в электричке заснула и проехала свою остановку. Разбудил ее контролер. Выяснилось, что у девочки билет до другой станции. Контролер решил проучить "зайца", и когда поезд подъезжал к платформе 85-ый километр, высадил из состава.

"Контролер высадил не только девочку 13-и лет, а высадил еще мужчину взрослого - на ту же пустынную платформу. Собственно, их двоих высадил", - говорит Песня.

Рядом не было ни населенного пункта, ни людей, ни дороги. И электрички следуют только в одну сторону. И останавливаются раз в два часа. 13-летняя девочка оказалась одна посреди леса, на неизвестной станции за 80 километров от Москвы. Служебное рвение контролера, как оказалось позже, противоречило должностной инструкции. Высаживать ребенка, даже безбилетника, не предложив никаких альтернативных вариантов, он не имел никакого права.

"Контролер просто как робот работал, и не подумал о том, что перед ним ребенок. Высадил на ближайшей станции, не подумав о том, что ближайшая электричка через 2 часа, что если бы это ребенок проехал еще 5 минут в электричке, и вышел бы на узловой станции, то спокойно бы уехал домой, без проблем. И этой истории не было бы вообще", - говорит директор по продажам ОАО "Центральная ППК" Сергей Русов.

Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Представители перевозчика принесли семье свои извинения, контролера, скорее всего, привлекут к дисциплинарной ответственности. С сотрудниками, проверяющих билеты, собираются провести предметный разговор. В тот день Юля 3 часа просидела на платформе. Созвонилась с папой, который приехал на ту же платформу.

Анастасия Мартынова, Николай Жуков и Андрей Сидоренко. "ТВ Центр", Москва.