Неизвестный убил украинских туристов в Египте

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​Двое иностранных туристов убиты во время нападения неизвестного мужчины с ножом. Это произошло в одном из отелей города Хургада. СМИ узнали, что убитые имели украинское гражданство. Также пострадали еще четыре человека.

В отеле в египетском городе Хургада неизвестный мужчина с ножом напал на постояльцев. В результате двое убиты, еще четверо получили ранения, передает ТАСС.

Злоумышленник проник в туристический комплекс и стал беспорядочно наносить удары ножом по находившимся на его территории людям.

Сотрудники правоопорядка задержали преступника.

По данным представителя египетского МВД, погибшие были гражданами Украины. О национальностях других пока не сообщается, передает "Интерфакс".

Согласно предварительным данным, злоумышленник приплыл на закрытый пляж с общественного пляжа, который находится неподалеку.