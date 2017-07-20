В Екатеринбурге скончался один из разработчиков Конституции России

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В Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался один из разработчиков Конституции России Михаил Кукушкин. За все время профессиональной деятельности ученый-юрист опубликовал свыше 130 научных работ, а также принимал участие в разработке Устава Свердловской области и других региональных законов.

В Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался ученый-юрист Михаил Кукушкин. Об этом сообщается на сайте Уральского юридического университета, где профессор преподавал конституционное право.

В 1993 году Кукушкин принимал участие в Конституционном совещании, в деятельности рабочей группы по обработке результатов всенародного обсуждения проекта Конституции, по итогам которой документ вынесли на голосование.

За все время профессиональной деятельности он опубликовал больше 130 научных работ. Юрист принимал участие в разработке Устава Свердловской области и других региональных законов.