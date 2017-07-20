Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы, волнующие горожан. Речь шла о программе реновации, работах по программе "Моя улица", а также о развитии столичного транспорта. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.
Теги: Москва собянин благоустройство
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