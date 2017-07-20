Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы, волнующие горожан. Речь шла о программе реновации, работах по программе "Моя улица", а также о развитии столичного транспорта. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром"

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром"

Фото: ТВ Центр