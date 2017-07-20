22:40, 20 июля 2017

Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы, волнующие горожан. Речь шла о программе реновации, работах по программе "Моя улица", а также о развитии столичного транспорта. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.

Теги:  Москва  собянин  благоустройство

Новости по теме Тверская, 13

Другие новости

В других СМИ